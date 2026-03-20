¡A la épica! Tigres vence 5-1 a Cincinnati y avanza en la 'Conca'

Con gol un gol de Fernando Gorriaran en el 90+8, los Tigres vencieron 5-1 a Cincinnati, para remontar el global 5-4 para clasificar a cuartos de final

En un partido no apto para cardiacos y con gol de último minuto, los Tigres vencen 5-1 a Cincinnati FC; avanzando a la fase de cuartos de final al imponerse en el global 5-4. Las anotaciones de los de la ‘U’ fueron obra por partida doble de Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera, además del agónico gol de Fernando Gorriarán a los 90'+8. El tanto de la visita corrió a cargo de Kévin Denkey.

Tigres concreta un par de ocasiones, que lo acercan en el global

Al concluir los protocolos establecidos por la CONCACAF Liga Campeones 2026, el Árbitro Central guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca hizo sonar su silbato, posteriormente realizó la señal más futbolera que marcaba el inicio de la batalla entre los dirigidos por el argentino Guido Pizarro y los comandados por el estadounidense Pat Noonan.

El parado en el rectángulo verde presentado por el ‘Conde’ Pizarro mostró un 4-4-2, mientras que, el cuadro de Ohio se acomodó en la grama del ‘Volcán’ con un 3-5-2; desde que se puso en movimiento el esférico la escuadra de la UANL se mostró agresivo en su ataque, atacando de forma muy atrevida el marco encomendado a Román Celentano.

La losa era muy pesada, el venir con un 3-0 en contra de la cancha del TQL Stadium no era tarea fácil para los de amarillo total, pero, la historia de este duelo apenas se escribía y buscaba que se contara un final feliz para los del ‘Conde’.

Y fue justo a los 5’ de tiempo corrido cuando Rodrigo Aguirre recibe un centro por la derecha enviado por su compañero Jesús Garza, de zurda conecta el balón y realiza el pase a las red, para el 1-0 en favor de los de la ‘U’. Acortando la distancia en el global con su rival a un 3-1.

La localía seguía presionando la cabaña del Cincinnati y a los 10’ de acción vino el 2-0 para los universitarios, el sinaloense Jonathan Ozziel Herrera Morales conduce el obús y ya en linderos del área rival mandó un fuerte disparo a segundo poste, que deja viendo visiones al arquero Celentano que por mas que se estiró no pudo detener la potente raya emergida de los botines del dorsal 77.

Por momentos el partido se volvió ríspido por los diversos sectores del campo de batalla deportivo, ya que ninguno de los contendientes cedía ni un ápice de la cancha. En donde se podía ver la constitución de sólidas murallas defensivas que cerraban la cortina de su marco.

Los felinos querían a como diera lugar empatar el marcador global y a través de llegadas por los costados a velocidad, disparos desde las diversas zonas del rectángulo verde y centros al área, ponían en graves aprietos al cuadro que vistió totalmente de azul.

Los de la Major League Soccer (MLS) por momentos paseaba el balón por los distintos sectores del campo de batalla, encontrando en el contragolpe y el pase largo, el antídoto perfecto para buscar ofender a la escuadra representativa de la Liga BBVA Mx.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y el Juez Central Escobar Toca indicó que se agregarían cinco minutos más de compensación; tras consumirse el añadido el Árbitro Central marcó la finalización de la primera mitad del partido.

Tigres consuma la hazaña

Para la parte complementaria, los de amarillo total regresaron al campo con los mismos jugadores que estuvieron en el terreno de juego desde el comienzo de la batalla; pero los de azul total con naranja realizaron una doble modificación, al enviar al terreno de juego a Matt Miazga y Alvas Powell.

En el amanecer de la parte complementaria, a los 46’ de acción Rodrigo ‘Búfalo’ Aguirre cede el obús a Ozziel Herrera que de pierna derecha conecta desde fuera del área y coloca el balón en el ángulo superior izquierdo para el 3-0 parcial. Que, dicho sea de paso, empataba el marcador global 3-3.

La remontada se dio a los 49’ minutos, cuando Ozziel Herrera envió un centro, de pierna zurda conecta el ‘Búfalo’ Aguirre para mandar la pelota a besar las redes de la escuadra estadounidense, colocándolo en el ángulo inferior izquierdo y cantar el 4-0 en la contienda.

La reacción del Cincinnati FC no se hizo esperar y, se volcó sobre la meta defendida por Nahuel Guzmán; quien en repetidas ocasiones atajó las jugadas de peligro que la visita le presentaba. Los nativos de Ohio querían vender cara la derrota y su arsenal ofensivo buscaba explotar y anotar el empate global que lo colocaría en la siguiente ronda.

‘Tanto fue el cántaro al agua, hasta que se rompió’ y la recompensa para los del Cincinnati FC vino a los 65’ de acción por obra de Kévin Denkey, que remató de cabeza una asistencia de Evander en jugada a balón parado; festejando efusivamente el 4-1.

El cronómetro seguía marcando el correr del tiempo del duelo, un juego de ‘ida y vuelta’, en donde las llegadas por las bandas a velocidad, los ‘trallazos’ desde linderos del área y los constantes centros al área, era la película que tanto Tigres como Cincinnati FC proyectaban.

Un contra ataque de los de la ‘U’ se presentó a los 83’ de tiempo corrido, cuando Ángel Correa ‘pica’ por el centro de la cancha a gran velocidad y recibe una falta en el área, para mala fortuna del argentino estaba en fuera de juego.

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por el guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca decidió agregar nueve minutos de reposición. Pudimos ver un Tigres volcado totalmente al ataque y un Cincinnati replegado en su zona defensiva.

‘Esto no se acaba, hasta que se acaba’ dice un adagio futbolero y fue entonces que a los 90+8 Fernando Gorriarán remató de pierna derecha desde fuera del área y colocó el balón en el ángulo inferior izquierdo para el 5-1 en la batalla futbolera. Con este resultado, los del ‘Conde’ Pizarro avanzaron a la ronda de Cuartos de Final en la Liga de Campeones de CONCACAF.