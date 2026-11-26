Carlos Altamirano asegura que Borregos llega al cien a la final de ONEFA y conoce el reto que representa el ataque terrestre de Auténticos Tigres

Con la adrenalina de un entrenamiento que recién culminaba, y a la vez con la serenidad que el momento ameritaba, el coach de los Borregos Salvajes, Carlos Altamirano, dijo tajante que ya están acostumbrados a estar en las instancias de una final de la ONEFA.

“Bien, ya estamos acostumbrados a estar en estas instancias. Creo que no es algo nuevo para nosotros. Estamos aprovechando los días de entrenamiento, disfrutando estos días, contentos, entusiasmados y con muchas ganas de que llegue el viernes”.

Altamirano destaca el compromiso de los Borregos

Por otro lado, el experimentado entrenador en jefe dejó en claro el compromiso que su grupo de jugadores tiene,

“Como siempre, los muchachos están comprometidos con la institución, con el apoyo que nos brindan nuestras autoridades y con el cuerpo de entrenadores. Estamos al cien por ciento. No sé por qué la pregunta, pero los muchachos siempre están a gusto y compitiendo al máximo por sus colores”.

Borregos conoce el ataque terrestre de Auténticos Tigres

Con respecto a cómo detener el ataque terrestre de los Auténticos Tigres, Altamirano dijo,