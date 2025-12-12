¡A aprovecharlo! Estadio Azteca será sede de tres equipos en 2026

Tal como se hacía hace varias décadas, el "Coloso de Santa Úrsula" tendrá una tercia de escuadras que tendrán en él su casa para el Apertura 2026

El Estadio Azteca es, para millones de aficionados en todo el mundo, la catedral del fútbol mundial por la cantidad de figuras que jugaron ahí. Muchos pueden solo soñar con pisar su césped, algo que hasta tres equipos podrán hacer jugando de local en 2026.

Tal como se hacía hace varias décadas, el "Coloso de Santa Úrsula" tendrá una tercia de escuadras que tendrán en él su casa para el Apertura 2026, torneo en el que volverá a abrir sus puertas para la Liga MX.

América, Cruz Azul y Atlante serán quienes ocupen sus instalaciones a partir de ese verano, pues la administración busca aprovechar al máximo el recinto para comenzar a recuperar la altísima inversión que se realizó para remodelarlo para el Mundial 2026.

Recordemos que los "Potros de Hierro" volverán a Primera División para el 2026, luego de que adquirieron la franquicia del Mazatlán; concretando así su regreso al lugar que los vio nacer hace más de 100 años.

¿Cuánto costó la remodelación del Estadio Azteca?

Como era de esperar, la renovación fue bastante costosa, su costo ascendería a los 3,000 millones de pesos; es decir, unos 166 millones de dólares. De ahí que se busque generar la mayor cantidad de recursos utilizándolo.

¿Qué equipos jugaron como local en el Estadio Azteca?

A lo largo de sus casi 60 años en pie, el "Coloso de Santa Úrsula" fue sede de más de cinco equipos de México. Evidentemente, el único que ha estado fijo es el América, que en él forjó páginas imborrables en la historia del fútbol mexicano.

Otro que también vivió sus mejores años en su césped es Cruz Azul, que en los 70's se volvió el equipo más ganador del fútbol mexicano. Incluso "La Máquina" fue anfitrión del partido con mayor asistencia en la historia de la Copa Libertadores, pues cuando recibió a River Plate en Cuartos de Final del 2001, más de 114,500 personas pintaron de azul el estadio.

Otros más que hicieron del Azteca su casa, fueron Atlante, Necaxa y Atlético Español. Todos fueron campeones cuando jugaron en Santa Úrsula.

¿Qué equipos jugarán en el Azteca en el Mundial?

El Estadio Azteca quedó vinculado a varios encuentros clave del torneo, por lo que podría recibir selecciones de alto perfil internacional en fase de grupos y rondas de eliminación directa. Este sería el escenario proyectado para la capital del país:

Jueves 11 de junio | Partido inaugural | Fase de Grupos

México vs Sudáfrica

Miércoles 17 de junio | Fase de Grupos

Selecciones del Grupo K: Portugal, Jamaica / Congo / Nueva Caledonia, Uzbekistán y Colombia

Miércoles 24 de junio | Fase de Grupos

México vs Play-off UEFA D

Martes 30 de junio | Dieciseisavos de Final

Líder del Grupo A vs 3º del Grupo C, E, F, H o I

Domingo 5 de julio | Octavos de Final

El partido se jugará entre el ganador del encuentro del 30 de junio en CDMX y el vencedor de 1º L vs 3º del Grupo E, H, I, J o K