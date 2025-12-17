A 25 años de la muerte de Blue Demon, leyenda de la lucha libre

Este 16 de diciembre se cumplen 25 años del fallecimiento de Alejandro Muñoz Moreno, quien dio vida a Blue Demon, ícono de la lucha libre mexicana

El 16 de diciembre de 2000 falleció Alejandro Muñoz Moreno, el hombre que durante más de cuatro décadas dio vida a Blue Demon, una de las máximas leyendas de la lucha libre mexicana y un referente de la cultura popular en México y Latinoamérica.

Originario del ejido La Rinconada, en el municipio de García, Nuevo León, Alejandro Muñoz fue el quinto de 12 hermanos de una familia dedicada a la agricultura.

Desde muy joven dejó la escuela y se trasladó a Monterrey para trabajar en los ferrocarriles, sin imaginar que su destino estaría marcado por los encordados.

El nacimiento del Demonio Azul

Su incursión en la lucha libre comenzó tras conocer al luchador Rolando Vera, quien lo introdujo al mundo del pancracio y le sugirió portar una máscara azul sin diseño y adoptar el nombre de Blue Demon.

Debutó el 12 de marzo de 1948 en Laredo, Texas, bajo los sobrenombres de El Tosco y El Manotas, antes de consolidar la identidad que lo volvería legendario.

En septiembre de 1948 se presentó por primera vez en la Ciudad de México, iniciando una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los luchadores más queridos del público, primero como rudo y posteriormente como figura estelar.

Rivalidad histórica con El Santo

La historia de Blue Demon no puede entenderse sin su legendaria rivalidad con El Santo.

Tras la derrota de Black Shadow ante el Enmascarado de Plata en 1952, el Demonio Azul tomó la estafeta y protagonizó una serie de combates memorables.

En agosto de 1953, Blue Demon venció a El Santo y le arrebató el Campeonato Mundial Welter NWA, consolidándose como ídolo a la par del plateado.

Aunque nunca se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara, ambos se convirtieron en las dos incógnitas más valiosas en la historia de la lucha libre mexicana.

Del ring al cine y al mundo

La popularidad de Blue Demon trascendió los cuadriláteros y llegó al cine, donde protagonizó cerca de 10 películas junto a El Santo, transformándose en héroe de la pantalla grande.

Su imagen cruzó fronteras y lo hizo conocido en Europa, Asia y América del Norte, al grado de inspirar expresiones culturales como bandas musicales y figuras coleccionables.

Su carrera deportiva se extendió por aproximadamente 42 años, presentándose en arenas de gran parte del continente americano y dejando una huella imborrable en cada escenario.

Una muerte inesperada

Blue Demon falleció a los 78 años víctima de un infarto, cuando se dirigía a su domicilio tras salir de la estación del Metro Potrero, en la Ciudad de México.

"Fue una muerte sorpresiva, porque no tenía ningún antecedente de males cardiacos", expresó el hijo del gladiador y heredero de su nombre, Blue Demon Junior, quien detalló los últimos momentos de su padre.

"Me hablaron a la casa para decirme que se había desvanecido y todavía lo encontré con vida, pero cuando lo llevaba para la casa se murió", señaló el junior y recordó que su papá se levantaba entre las 6 y 7 de la mañana, diario asistía a entrenar y enseñar al gimnasio y después llevaba una vida tranquila en su casa.

Su hijo adoptivo, Blue Demon Jr., relató que la muerte fue sorpresiva, pues su padre no padecía problemas cardíacos y mantenía una rutina activa de entrenamiento diario.

La última vez que platicaron fue la noche del viernes, "cuando hicimos planes para Navidad, me dijo que quería irse a vivir a Monterrey", señaló.

“Se murió en mis brazos”, recordó el heredero del personaje, quien también señaló que su padre prefería el transporte público y una vida sencilla.

El ícono azul que marcó generaciones dentro y fuera del ring

Al momento de su muerte, Alejandro Muñoz Moreno ya se encontraba retirado de los rings y del cine, pero su legado permanece intacto.

A 25 años de su partida, Blue Demon sigue siendo sinónimo de lucha libre, honor y misticismo, una figura inmortal que continúa inspirando a nuevas generaciones dentro y fuera del cuadrilátero.