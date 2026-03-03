A 101 días del Mundial, ¿qué hará la FIFA tras los ataque a Irán?

Entre las posibilidades se contempla la eventual retirada de la selección iraní, su sustitución por otro equipo o reforzar las medidas de seguridad

La ofensiva contra Irán y la posterior reacción de Teherán, a poco más de tres meses del arranque del Mundial 2026, colocan a la FIFA ante un escenario complejo. Entre las posibilidades se contempla la eventual retirada de la selección iraní —ya clasificada a la fase final—, su sustitución por otro equipo o incluso el refuerzo de las medidas de seguridad si el combinado decide mantener su participación en un torneo en el que tiene programados sus tres encuentros en Estados Unidos.

"Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto", declaró Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, quien el domingo dejó abierta la puerta a una posible renuncia.

Las sanciones si Irán decide retirarse

El reglamento del Mundial 2026 contempla en su artículo 6 la opción de que una selección clasificada se retire de la competencia.

- Si la renuncia se comunica con más de 30 días de antelación al inicio del torneo, previsto para el 11 de junio, la Comisión Disciplinaria impondría a la Federación Iraní una multa mínima de 250,000 francos suizos (323,730.60 dólares).

- Si el anuncio se produce con menos de 30 días de margen, la sanción ascendería como mínimo a 500,000 francos suizos (647,712 dólares).

Además de la multa, la federación tendría que devolver los fondos entregados por la FIFA para la preparación del equipo, así como las contribuciones económicas relacionadas con el torneo. El Consejo de la FIFA, reunido en Doha el 17 de diciembre, aprobó otorgar 1.5 millones de dólares a cada selección clasificada para gastos de preparación y un total de 10,5 millones por participar en la Copa del Mundo.

A estas penalizaciones podrían sumarse medidas disciplinarias adicionales, como la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

La posibilidad de un reemplazo

El apartado 6.7 del reglamento establece que, si una federación se retira o es excluida del Mundial 2026, la FIFA podrá tomar la decisión que considere pertinente, incluida la designación de un sustituto.

En caso de mantenerse el cupo de 8.5 plazas para la Confederación Asiática, la selección mejor posicionada sería Irak, que obtuvo el derecho a disputar la repesca internacional el 31 de marzo frente al ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

De concretarse esa vía, Emiratos Árabes Unidos —que perdió ante Irak en el ‘play-off’ asiático— podría acceder a la repesca.

La historia de los Mundiales registra antecedentes similares. En 1930, la renuncia de potencias europeas como Alemania e Italia facilitó la participación de selecciones como Yugoslavia, Rumanía y Bélgica. En 1950, India se clasificó tras la retirada de sus rivales asiáticos (Filipinas, Indonesia y Birmania), aunque finalmente tampoco compitió por motivos económicos y de preparación, más allá de la conocida anécdota sobre el uso de calzado.

El escenario si Irán confirma su participación

La clasificación del equipo iraní ya había generado tensiones diplomáticas, debido a las restricciones de viaje hacia Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. No obstante, el Comité Organizador logró que Donald Trump autorizara la expedición de visados para jugadores y oficiales, aunque no para aficionados.

Irán eligió como sede de concentración el Complejo Deportivo Kino, en Tucson (Arizona). Integrado en el grupo G, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei tiene previsto debutar el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles; seis días después enfrentará a Bélgica en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Egipto en Seattle.

Uno de esos encuentros ya había generado controversia al coincidir con actividades del Fin de Semana del Orgullo, lo que motivó protestas de ambas federaciones al tratarse de países que no reconocen derechos del colectivo LGTBI.

El impacto que el conflicto en Oriente Medio pueda tener en la organización del torneo aún no ha sido abordado oficialmente. "Mañana nos ocuparemos de los partidos de fútbol. Esta noche celebramos la oportunidad de libertad del pueblo iraní", expresó Andrew Giuliani, responsable del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, tras los recientes ataques.