49ers vencen 46-40 a Dallas en duelo explosivo

Brock Purdy lanzó tres pases de anotación y sumó 389 yardas; San Francisco también impuso una marca como visitante ante Dallas con 584 yardas totales

El juego entre Dallas y San Francisco demostró una vez más por qué se le llega a denominar como el "Clásico de la NFC".

Y es que el duelo entre los Cowboys y los 49ers dio el juego de la semana al sumar en total 86 puntos, solo 10 menos que el partido con más puntos en la temporada, el cual ocurrió cuando los Chicago Bears vencieron 59-37 a los Carolina Panthers en la Semana 1, para un total de 96 puntos.

Ya en el encuentro en AT&T Stadium, Brock Purdy volvió a demostrar por qué es uno de los candidatos a ganar el premio MVP de la NFL al lanzar tres pases de touchdown, cero intercepciones y 389 yardas para vencer 46-40 a los Dallas Cowboys.

Además de Purdy, Christian McCaffrey tuvo una gran actuación al recibir un pase de anotación de 74 yardas.

San Francisco impone marca de yardas ante Dallas

En el encuentro, San Francisco acumuló 584 yardas totales, la mayor cantidad conseguida por un equipo visitante ante Dallas.

El ataque terrestre de los "Gambusinos" superó las 200 yardas.

Por los Cowboys, Dak Prescott lanzó para 343 yardas y cinco touchdowns, siendo junto a George Pickens el mejor jugador de Dallas, quien consiguió tres touchdowns, pero su actuación no fue suficiente para evitar la derrota ante los 49ers.

Los 49ers extienden su racha de triunfos sobre Dallas

Pese al gran partido, San Francisco tuvo dificultades para controlar el encuentro, pues su línea ofensiva permitió que Purdy fuera capturado en cinco ocasiones y la defensiva permitió 40 puntos y cinco anotaciones por pase.

Con este resultado, los 49ers mejoraron su marca a 8-1 y extendieron a cinco partidos su racha de triunfos consecutivos sobre Dallas. Por su parte, los Cowboys quedaron con récord de 4-6.

En el partido, Prescott igualó su mejor encuentro en cuanto a pases de anotación con cinco, mientras que Pickens también igualó su mejor marca con tres.

Dallas pierde terreno en la NFC Este

Con esta derrota, Dallas pierde terreno en la lucha por el liderato de la NFC Este al no saber aprovechar el descalabro de los New York Giants.

Por el lado de San Francisco, siguen líderes en la NFC Oeste y con el récord de 8-1 se colocan como el mejor equipo de la Conferencia Nacional.