Zumbatón Rosa 2025 reúne a mujeres fuertes de Ramos Arizpe

Con gran entusiasmo y participación ciudadana, más de 300 personas se reunieron en el Zumbatón Rosa 2025, una actividad organizada por el Sistema DIF Ramos Arizpe en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

El evento, realizado en el gimnasio municipal, se convirtió en una jornada de energía, empatía y solidaridad, donde mujeres de todas las edades bailaron al ritmo de la música latina en apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

Durante la jornada participaron los instructores Brenda Flores, Cristian Castro y Miguel Leiva, junto a los animadores Ceci y Alex Fernández, quienes guiaron las rutinas que simbolizaron fortaleza y esperanza en la lucha contra el cáncer.

En representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, encabezó la entrega de bocinas con tripié y micrófonos a los instructores del programa Summer Ritmos Latinos, con el propósito de fortalecer las actividades de activación física en las colonias del municipio.

Escalante destacó que el Zumbatón forma parte de una serie de acciones enfocadas en la prevención, detección y acompañamiento integral de las mujeres que enfrentan cáncer de mama, recordando que la unión y la información son herramientas clave para salvar vidas.