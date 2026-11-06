Zapatón 2026 en Saltillo busca reunir 3 mil 587 pares

La Casa del Migrante de Saltillo inició el Zapatón 2026 para reunir calzado y artículos básicos en apoyo a personas migrantes

Con la meta de reunir tres mil 587 pares de calzado para apoyar a personas migrantes que se encuentran temporalmente en Saltillo, la Casa del Migrante de Saltillo Asociación Civil arrancó ayer la décima cuarta edición del «Zapatón 2026 Padre Pedro Pantoja».

Luis Fernando Aguirre Rodríguez, coordinador de Amigos del Migrante, destacó que esta actividad lleva aproximadamente cuatro años el nombre del padre Pedro Pantoja, en reconocimiento a su labor y al impulso que dio a este proyecto en beneficio de las personas en contexto de movilidad.

'Estamos muy contentos por esta décima cuarta edición del Zapatón, que desde hace aproximadamente cuatro años le denominamos Padre Pedro Pantoja, que fue precisamente este hombre de Dios que fue el que nos motivó en todo momento para llevar a cabo este proyecto en beneficio de nuestros hermanos migrantes', expresó Aguirre Rodríguez, quien reiteró la importancia de mantener viva esta iniciativa mediante la participación de la sociedad saltillense.

¿Qué artículos se pueden donar al Zapatón 2026?

Explicó que la colecta no se limita únicamente al calzado deportivo, sino que también recibirán zapatos en buen estado, calcetines, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal, como pasta dental, jabón y champú.

En cuanto al calzado, precisó que se aceptarán tenis, sandalias, huaraches y botas, desde tallas infantiles hasta adultos, mientras que los zapatos de tacón no serán recibidos debido a las dificultades que representan para caminar durante los trayectos migratorios.

¿Dónde se puede donar calzado en Saltillo?

Para facilitar la participación de la ciudadanía, se habilitarán centros de acopio en la Casa del Migrante de Saltillo y en el Convento de San Francisco de Paula, ubicado en el cruce de las calles Guerrero y Bolívar, en la Zona Centro, así como instituciones educativas.

El coordinador de Amigos del Migrante informó que el cierre de la campaña se realizará el sábado 5 de diciembre, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, en la Plaza Manuel Acuña, ubicada en el cruce de las calles Allende y Aldama, en el Centro de Saltillo, donde la población podrá entregar sus aportaciones.