Yasmín Esquivel se incorpora como socia de asociación de abogadas

El gobernador Manolo Jiménez le tomó protesta como socia honoraria de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, fue incorporada como socia honoraria de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila, durante un encuentro celebrado en Torreón que reunió a representantes de los poderes judiciales federal y estatal, autoridades, abogados, académicos y organizaciones civiles.

La toma de protesta estuvo encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el marco del Encuentro Nacional Interinstitucional, organizado como un espacio para el análisis de temas jurídicos y de administración pública.

Abordan el derecho a la buena administración

Durante su participación, Esquivel Mossa impartió la conferencia “El derecho a la buena administración”, concepto que definió como un tema de vanguardia internacional relacionado con la obligación de las autoridades de cumplir las responsabilidades establecidas en la Constitución y las leyes.

La ministra sostuvo que existen administraciones públicas que cumplen con esas obligaciones sin necesidad de que los ciudadanos tengan que exigirlas mediante otros mecanismos y señaló a las autoridades de Coahuila como ejemplo de ello.

Por su parte, Jiménez Salinas centró su intervención en la coordinación entre instituciones y sostuvo que los resultados obtenidos por Coahuila en diferentes indicadores están relacionados con el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, poderes públicos y sociedad civil.

Destacan indicadores de seguridad en Coahuila

En materia de seguridad, el mandatario señaló que Coahuila ocupa el segundo lugar nacional entre las entidades más seguras y afirmó que tres de las cinco ciudades con mejores indicadores de seguridad del país se encuentran en el estado.

Jiménez Salinas también destacó que Esquivel Mossa fue la candidata a ministra que obtuvo el mayor número de votos en Coahuila durante la elección judicial, al referirse a la relación de la integrante de la Suprema Corte con la entidad.

La presidenta de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila, Rebeca Boone Villarreal, encabezó la representación del organismo que incorporó a la ministra como socia honoraria.

Al encuentro asistieron también el senador Gabriel Elizondo Pérez; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup; el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez; representantes del Poder Judicial de la Federación, integrantes de colegios y barras de abogados, así como alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios del estado.

El encuentro permitió reunir en Torreón a representantes de distintas instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia para abordar temas relacionados con el funcionamiento de las instituciones y la administración pública.