Ximena Elías asume presidencia estudiantil del Ateneo Fuente

Esta misma experiencia abre la oportunidad de formar nuevos liderazgos que en los próximos años puedan trascender las aulas

En el marco de su 159 aniversario, el Ateneo Fuente dio paso a una nueva generación de representantes estudiantiles con la toma de protesta de Ximena Elías Covarrubias como presidenta de la Sociedad de Alumnos Juan Antonio de la Fuente.

Su gestión tendrá un significado especial, al corresponderle encabezar las actividades estudiantiles rumbo a los 160 años de historia de esta emblemática institución educativa de Coahuila.

Autoridades universitarias acompañan la toma de protesta

El acto protocolario se realizó en las instalaciones del plantel y contó con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, así como de la directora Nayely Mery, quienes refrendaron su disposición de trabajar de manera coordinada con la nueva representación estudiantil para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo académico, cultural y social de los alumnos.

Buscan fortalecer la participación de los estudiantes

Con este nombramiento, Ximena Elías y su equipo inician una etapa de compromisos y nuevos retos, en la que buscarán fortalecer la participación de los jóvenes y dejar una aportación significativa a la comunidad ateneísta.

Además de representar a sus compañeros, esta experiencia abre la oportunidad de formar nuevos liderazgos que en los próximos años puedan trascender las aulas y contribuir activamente al desarrollo de la sociedad coahuilense…