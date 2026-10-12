Vuelta prohibida provoca choque entre dos autos en La Lechera

Elementos de la Policía Municipal y personal del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y valorar a los involucrados

Una maniobra prohibida derivó en un choque entre dos automóviles en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez, conocido como La Lechera, donde ninguno de los conductores presentó lesiones de consideración.

El presunto responsable fue identificado como Luis García Peña, de 50 años, quien conducía un Nissan Versa por la lateral del periférico, en dirección al bulevar Nazario Ortiz Garza.

Al llegar a la intersección, el automovilista intentó incorporarse al bulevar Jesús Valdés Sánchez con dirección a Abasolo mediante una vuelta prohibida, por lo que terminó atravesándose en la trayectoria de otro vehículo.

La segunda unidad era un automóvil KIA, conducido por Moisés Vargas Obregón, de 49 años, quien no logró evitar el impacto luego de que el Nissan Versa le cortara el paso.

Conductores no requieren atención hospitalaria

Elementos de la Policía Municipal y personal del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y valorar a los involucrados.

Después de la revisión, se determinó que ninguno requería atención hospitalaria por lesiones de consideración.

Debido a los daños materiales, ambos vehículos serían retirados con apoyo de grúas y trasladados a un corralón. Las aseguradoras intervendrían para evaluar los daños y determinar las responsabilidades correspondientes.