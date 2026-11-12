Vuelta en U deja lesionado a motociclista en Ciudad Las Torres

Tras el impacto, el motociclista quedó en el pavimento con lesiones de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja

Una maniobra de vuelta en U terminó en un accidente que dejó lesionado a un motociclista de 17 años, en calles de la colonia Ciudad Las Torres.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Mitología y Venus, donde Ángel Zuriel circulaba en su motocicleta cuando fue impactado por un automóvil Nissan Tsuru.

La unidad era conducida por Raúl de la Cruz Ramos, de 69 años, quien presuntamente realizó una vuelta en U sin advertir la presencia del joven que transitaba a su lado.

Paramédicos atienden al motociclista lesionado

Tras el impacto, el motociclista quedó en el pavimento con lesiones de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para elaborar el reporte y revisar las cámaras de vigilancia instaladas en el sector, con las que se pudo establecer cómo ocurrió el percance.

Una vez determinada la responsabilidad, los involucrados llegaron a un convenio para cubrir los daños derivados del accidente.