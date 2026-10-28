Vuelos directos Saltillo–CDMX reanudan operaciones en 2027

La aerolínea reanudará operaciones en el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe el 18 de marzo de 2027, con dos vuelos diarios de ida y dos de regreso

Después de ocho años sin operar en Saltillo, se anunció el regreso de una aerolínea al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe a partir del 18 de marzo de 2027, con cuatro vuelos diarios que permitirán restablecer la conexión aérea directa entre la capital de Coahuila y la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este martes por la aerolínea, la nueva ruta contará con dos salidas diarias desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Saltillo y dos vuelos de regreso, operados con aeronaves Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, incluidos 11 asientos de Clase Premier.

Los vuelos desde la Ciudad de México despegarán a las 8:10 y 15:10 horas, con llegadas programadas a Saltillo a las 10:00 y 17:00 horas, respectivamente.

En sentido contrario, las salidas desde el Aeropuerto Plan de Guadalupe serán a las 10:35 y 17:35 horas, con arribos a la capital del país a las 12:20 y 19:20 horas.

La reactivación del servicio representa el regreso de dicha aerolínea a Saltillo desde 2019 y permitirá ampliar las alternativas de transporte aéreo para habitantes de la región sureste de Coahuila, particularmente para viajeros de negocios, turistas y usuarios que requieren conexiones nacionales e internacionales.

La aerolínea destacó que, con la incorporación de Saltillo a su red, fortalecerá su presencia en Coahuila, donde actualmente mantiene operaciones directas entre la Ciudad de México y Torreón.

La compañía estima que su oferta conjunta desde el Estado superará los 5 mil asientos semanales por sentido. María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública de Coahuila, señaló que la recuperación de esta ruta forma parte de las acciones impulsadas por la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la conectividad y competitividad económica del estado.

Por su parte, Cuitláhuac Gutiérrez, vicepresidente sénior de Relaciones Institucionales, Gobierno e Industria de Aeroméxico, destacó que el regreso de la compañía a Saltillo permitirá ampliar las oportunidades comerciales y la conectividad de tres importantes centros industriales del norte del país: Torreón, Monterrey y Saltillo.

La empresa Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA) también destacó que la nueva conexión contribuirá a fortalecer las actividades económicas, turísticas y empresariales de la región, mediante el aprovechamiento de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.

Además de los traslados directos a la capital del país, los pasajeros que salgan de Saltillo podrán utilizar la red de conexiones nacionales e internacionales de la aerolínea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La aerolínea confirmó que la venta de boletos ya se encuentra disponible a través de sus canales oficiales, con lo que los usuarios pueden comenzar a programar sus viajes para la reapertura de la ruta en marzo de 2027.