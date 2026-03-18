Vuelca tráiler en la carretera 57 en Los Chorros

Un tractocamión volcó en la carretera 57, en el tramo de Los Chorros, dejando carga esparcida y al conductor lesionado

La mañana de este martes, un tractocamión que transportaba botellas de suavizante para ropa volcó sobre la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, a la altura del kilómetro 231, en dirección de Matehuala hacia Saltillo.

El incidente ocurrió cuando el conductor de la pesada unidad perdió el control del volante, provocando que el vehículo terminara volcado sobre la carpeta asfáltica. Como resultado del impacto, el contenedor del tractocamión sufrió graves daños, lo que ocasionó que la carga quedara esparcida por la vía, complicando la circulación en la zona.

El conductor, quien sufrió fuertes golpes en diversas partes de su cuerpo, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades locales se encuentran trabajando en el lugar para limpiar la carretera y restablecer el tráfico.

Este accidente resalta la importancia de la precaución al conducir, especialmente en tramos de alta carga vehicular. Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes.