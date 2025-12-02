Vuelca camioneta en Saltillo–Monterrey; adulto mayor lesionado

El conductor, de 81 años, sufrió un golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital General en código amarillo para su valoración médica.

Un hombre de 81 años resultó lesionado tras la volcadura de una camioneta tipo pickup en la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del parque industrial 360. El accidente ocurrió la noche de este lunes, cuando el vehículo que se dirigía a Monterrey perdió el control y terminó sobre su toldo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

¿Cómo ocurrió la volcadura en la carretera Saltillo–Monterrey?

De acuerdo con el reporte de auxilio, al arribo de paramédicos y rescatistas se localizaron a dos personas de la tercera edad al interior de la unidad. El conductor, de 81 años, presentaba un traumatismo craneoencefálico leve, por lo que fue trasladado al Hospital General en código amarillo. Su acompañante, una mujer de 72 años, no presentó lesiones de gravedad.

¿Qué dijeron las autoridades y cuál pudo ser la causa?

La pasajera indicó que ambos circulaban con normalidad cuando, de forma repentina, la camioneta se desestabilizó. Señaló que desconocen si una llanta ponchada pudo haber provocado la pérdida de control. Las autoridades tomaron conocimiento del percance y retiraron la unidad sin que se registraran afectaciones mayores en la circulación de este tramo carretero.