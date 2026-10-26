Vuelca camioneta en puente vehicular y derriba barandal

Cinco personas resultaron ilesas tras volcar en el periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo; el conductor fue detenido.

Una camioneta Jeep Grand Cherokee terminó volcada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de impactarse contra el barandal de contención al subir al puente vehicular que cruza el bulevar Otilio González, en Saltillo. En el vehículo viajaban cinco personas, quienes lograron salir sin lesiones que requirieran hospitalización.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando la unidad circulaba de sur a norte. Al comenzar el ascenso al puente, el conductor presuntamente perdió el control debido a la velocidad a la que se desplazaba y se proyectó contra la estructura metálica.

Tras el impacto, una parte del barandal quedó destruida y la camioneta terminó volcada sobre la carpeta asfáltica. La unidad quedó atravesada sobre la vialidad, mientras sus ocupantes lograron salir por sus propios medios.

El choque también provocó que varios fragmentos de la estructura metálica se desprendieran y cayeran hacia la parte inferior del puente, sobre el bulevar Otilio González, lo que representó un riesgo para los automovilistas que circulaban por esa zona.

Luego del reporte al Sistema de Emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al conductor y a sus cuatro acompañantes. De acuerdo con los primeros reportes, los cinco presentaban signos de ebriedad; sin embargo, ninguno requirió traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor al detectar que manejaba en estado de ebriedad y realizaron las diligencias para determinar las responsabilidades y cuantificar los daños a la infraestructura vial. La circulación se vio afectada durante varios minutos mientras retiraban la camioneta y aseguraban el área dañada.