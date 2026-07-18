Vuelca camioneta con grupo religioso en Monclova; 11 lesionados

Una camioneta que trasladaba a un sacerdote y fieles rumbo a un encuentro religioso en Saltillo volcó en la carretera 57 tras presuntamente trabarse el volante.

Once personas resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta tipo combi que transportaba a un grupo religioso sobre la carretera federal 57, en Monclova, cuando se dirigían a un encuentro espiritual en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, una Ford tipo combi, era conducida por un sacerdote que viajaba acompañado por integrantes de su comunidad religiosa.

Presuntamente, el volante del vehículo se trabó mientras circulaban, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control, saliera de la carretera y terminara volcando de forma aparatosa.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron para brindar atención a los ocupantes. Aunque los 11 lesionados presentaban heridas que no ponían en riesgo su vida, algunas personas fueron trasladadas a un hospital de Monterrey para una valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional también arribaron al sitio para resguardar el área, tomar conocimiento del accidente y coordinar las maniobras para retirar la unidad.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar con precisión las causas del percance.