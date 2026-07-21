Vuelca automóvil en Frontera; conductor termina hospitalizado

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del lesionado, por lo que permanece sin identificar.

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en donde una persona resultó lesionada.

El percance vial se registró a la altura de la empresa Joyson, en el municipio de Frontera, donde un automóvil Mitsubishi color negro terminó volcado y su conductor resultó lesionado.

El conductor, identificado como David Zapata Reyes, de 18 años circulaba en la mencionada vía cuando de repente, uno de los neumáticos se desprendió por lo que perdió el control del vehículo.

A pesar de que intentó frenar, el vehículo comenzó a dar varias volteretas hasta quedar con las llantas hacia arriba.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de Protección Civil de Frontera acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al hombre, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del lesionado, por lo que permanece sin identificar.

Al lugar también arribaron familiares del conductor, quienes permanecieron en espera mientras los cuerpos de auxilio realizaban las labores correspondientes.

Debido a la volcadura, personal de una empresa de grúas llevó a cabo las maniobras para retirar el vehículo siniestrado y liberar la circulación en el libramiento.

Las autoridades realizarán las investigaciones para determinar las causas que originaron el accidente.