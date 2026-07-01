Vuelca autobús de personal en General Cepeda; hay 15 heridos

Un autobús de trabajadores de Saint-Gobain volcó en la carretera Parras-General Cepeda. El accidente dejó al menos 15 lesionados, sin víctimas mortales

Lo que comenzó como un traslado habitual hacia la jornada laboral terminó convertido en una escena de angustia, sirenas y desesperación, luego de que un autobús de transporte de personal de la empresa Saint-Gobain se volcara de forma aparatosa la mañana de este martes sobre la carretera Parras–General Cepeda, entre los ejidos Huariche y Tanque Nuevo.

El fuerte accidente movilizó de inmediato a corporaciones de emergencia de General Cepeda y Parras de la Fuente.

Elementos de Seguridad Pública, paramédicos, rescatistas del Grupo Cóndor, personal de la Cruz Roja Mexicana y del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para auxiliar a los ocupantes de la unidad, quienes quedaron atrapados entre los asientos, mientras otros lograban salir por sus propios medios en medio del desconcierto.

De acuerdo con la información preliminar, al menos 15 trabajadores resultaron lesionados, algunos con heridas que requirieron su traslado urgente a hospitales de General Cepeda y Parras de la Fuente, donde permanecen bajo atención médica.

A pesar de la violencia del impacto y de las condiciones en que terminó el autobús, las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas.

La circulación en ese tramo de la carretera se vio afectada mientras los cuerpos de auxilio realizaban las maniobras de rescate, brindaban atención prehospitalaria y aseguraban la zona para evitar un nuevo incidente.

Tras el percance, el conductor del autobús fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas de la volcadura.

De manera preliminar, el operador manifestó que en días anteriores había solicitado descanso debido al cansancio; sin embargo, algunos trabajadores señalaron que presuntamente la unidad era conducida a una velocidad superior a la permitida.

Será la investigación de las autoridades competentes la que determine qué originó el accidente y si existen responsabilidades por parte del conductor, de la empresa o de algún otro factor que haya desencadenado este aparatoso hecho que, por fortuna, no cobró vidas, pero dejó a varias familias viviendo horas de incertidumbre.