Voraz incendio en tejabán pone en riesgo a familias en Saltillo

El tejaban fue consumido casi en su totalidad, además de provocar daños en el cableado eléctrico cercano, lo que incrementó el peligro para los habitantes

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Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en el fraccionamiento Zaragoza, al oriente de Saltillo, puso en riesgo a varias familias luego de que un tejaban construido sobre el techo de una vivienda se incendiara repentinamente.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Sauce, donde las llamas comenzaron a propagarse rápidamente debido a la presencia de madera y otros materiales inflamables.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y trabajaron durante varios minutos para sofocar el fuego, evitando que se extendiera a viviendas contiguas.

El tejaban fue consumido casi en su totalidad, además de provocar daños en el cableado eléctrico cercano, lo que incrementó el peligro para los habitantes del sector.

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, un perrito que se encontraba atado en la zona afectada fue alcanzado por las llamas, siendo rescatado oportunamente por un vecino.

Tras controlar el siniestro, las autoridades reiteraron el llamado a evitar construcciones improvisadas en azoteas, ya que representan un riesgo latente para las familias.

En distintas colonias de Saltillo, los tejabanes se han convertido en una amenaza constante, especialmente en sectores donde predominan viviendas construidas con concreto, block y otros materiales sólidos.

Estas estructuras improvisadas, al estar hechas comúnmente con madera, láminas y conexiones eléctricas irregulares, son propensas a cortocircuitos y facilitan la rápida propagación del fuego, elevando el riesgo para quienes habitan en los alrededores.

Casos previos han evidenciado el peligro.

En la colonia Satélite Norte, un incendio originado en un tejaban exterior derivó en la muerte de una madre y sus hijos, mientras que en la colonia Herradura vecinos habían advertido sobre la construcción de una estructura similar en un área de estacionamiento, señalándola como un foco de riesgo.

En esta ocasión, en la colonia Zaragoza, el tejaban construido sobre una vivienda volvió a encender las alertas, ya que el incendio pudo haber tenido consecuencias mayores.

Ante ello, el funcionario Francisco Saracho reiteró la importancia de denunciar este tipo de construcciones en zonas habitacionales para prevenir tragedias.