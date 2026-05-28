Voraz incendio consume vivienda en el barrio Santa Anita

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron sofocar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este miércoles luego de que una vivienda ubicada en el barrio Santa Anita, en Saltillo, fuera consumida por el fuego.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911 al observar grandes llamas saliendo del domicilio situado sobre la calle Francisco Javier Mina.

Elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar e iniciaron las labores para controlar el incendio, ya que existía preocupación por la posible presencia de personas atrapadas dentro de la casa.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron sofocar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. Al revisar el inmueble, confirmaron que no había personas lesionadas ni víctimas en el interior.

La propietaria del domicilio, María Concepción Medina Navarro, señaló que su hijo, identificado como Juan Carlos, de 34 años, permanecía frecuentemente en el lugar, por lo que no descartó que pudiera estar relacionado con el origen del siniestro.

Asimismo, comentó que el hombre enfrenta problemas de adicción y que anteriormente ya había ocasionado daños en la propiedad, situación que ahora es analizada por las autoridades correspondientes.