Voluntarios limpian presa Palo Blanco y recolectan 20 bolsas

Clubes de pesca y autoridades de Ramos Arizpe unieron esfuerzos para sanear el embalse y exhortaron a la población a preservar este espacio natural

Alrededor de 30 personas participaron este fin de semana en una jornada de limpieza en la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, donde lograron recolectar cerca de 20 bolsas de basura de gran tamaño, en un esfuerzo conjunto entre clubes de pesca deportiva y autoridades municipales.

En la actividad se sumaron seis agrupaciones de pescadores: Acereros Fishing Club, Team Legend’s Saltillo, Arteaga Bass Club, Herreros Bass Ramos e Iron Kayaker, quienes junto con personal de Protección Civil, Servicios Municipales e Instituto Municipal de la Juventud realizaron labores de saneamiento en los alrededores del embalse.

Durante la jornada, los participantes retiraron principalmente botellas de vidrio, envases de plástico PET, envoltorios de botanas, latas de aluminio, así como desechos de unicel como vasos, platos y charolas, además de papel sanitario y otros residuos inorgánicos.

Autoridades municipales, encabezadas por el área de Servicios Primarios, que dirige Edgar Tamez señalaron que este tipo de acciones buscan conservar uno de los principales espacios recreativos de la región sureste, donde se practica la pesca deportiva.

Los organizadores hicieron un llamado a los visitantes a evitar dejar basura en el lugar, al advertir que la acumulación de residuos no solo afecta la imagen del sitio, sino también el equilibrio ambiental y la fauna acuática.

Indicaron que la presa Palo Blanco requiere de corresponsabilidad ciudadana para mantenerse en condiciones óptimas, por lo que este tipo de jornadas continuarán realizándose con el apoyo de la comunidad.