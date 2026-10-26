Volcó su auto contra dos coches estacionados en Saltillo

Tras chocar contra dos autos y avanzar diez metros sobre el techo, el conductor salió ileso, pero fue detenido en Prados de San José.

Un automóvil Kia Optima terminó volcado sobre el techo luego de chocar contra dos vehículos estacionados durante la madrugada en la colonia Prados de San José, en Saltillo. El conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol, salió ileso del accidente, pero fue detenido por elementos de Tránsito Municipal.

El percance se registró alrededor de las 03:00 horas en el cruce de las calles La Huasteca y Del Reloj, donde el automovilista impactó inicialmente contra un Fiat que se encontraba en el lugar.

A consecuencia del choque, el Kia se elevó al golpear el otro vehículo y terminó volcado sobre el techo. La unidad continuó desplazándose aproximadamente diez metros en esa posición, sin que el conductor lograra detener su marcha.

El recorrido concluyó cuando el automóvil se estrelló contra un Chevrolet Chevy que también estaba estacionado. Los impactos ocasionaron daños en los tres vehículos y generaron movimiento entre los vecinos que se percataron de lo sucedido.

El conductor del Kia logró salir por sus propios medios y no necesitó ser trasladado a un hospital. Sin embargo, tras acudir al lugar, los agentes de Tránsito Municipal determinaron que presuntamente conducía en estado de ebriedad, por lo que lo detuvieron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

La evaluación preliminar estableció que los daños materiales superarían los 30 mil pesos. A esa cantidad podrían sumarse las multas correspondientes, el servicio de grúa y el resguardo del vehículo en el corralón, por lo que el costo total podría rebasar los 60 mil pesos.