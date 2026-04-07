Volcaduras en la 57 dejan gente sin vida y lesionados

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue identificada como Alejandro Sánchez Navarro, de 43 años, quien se dirigía a Saltillo.

Un motociclista perdió la vida la tarde de este lunes tras verse involucrado en un choque frontal sobre la carretera federal libre 57, en el tramo Puerto México–La Encantada, a la altura del kilómetro 215, cerca del ejido Chapultepec. El accidente fue reportado alrededor del mediodía al sistema de emergencias 911, donde se alertaba sobre una persona sin signos vitales en el lugar.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue identificada como Alejandro Sánchez Navarro, de 43 años, con domicilio en la colonia Las Isabeles, quien se dirigía a Saltillo a bordo de su motocicleta.

Autoridades señalaron que el conductor habría invadido el carril contrario, lo que provocó el impacto frontal contra un tractocamión que circulaba en dirección a Huachichil. Tras la colisión, el cuerpo quedó a un costado de la carpeta asfáltica, mientras que la motocicleta fue arrastrada varios metros debajo de la pesada unidad.

Paramédicos de Protección Civil de Arteaga acudieron al sitio, donde confirmaron el fallecimiento. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para facilitar las labores periciales, mientras que el conductor del tráiler permaneció en el lugar y entregó videos de las cámaras de la cabina a las autoridades.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, en tanto que la Guardia Nacional quedó a cargo del caso para el deslinde de responsabilidades.

Otra volcadura en la carretera 57 deja un fallecido y dos jóvenes heridos en Arteaga

Un trágico accidente se registró la tarde de este lunes sobre la carretera 57, en el tramo Matehuala–Monterrey, a la altura del kilómetro 6 en el municipio de Arteaga, donde una volcadura dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford Ranger perdió el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad. Esto provocó que el vehículo saliera del camino y diera varias volteretas. Los tres ocupantes fueron auxiliados por paramédicos y trasladados de urgencia a un hospital, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de Diego “N”, de 19 años. En el mismo hecho resultaron heridos Carlos Damián, de 21 años, y un menor identificado como Juan Ángel, de 14.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. La circulación en la zona se vio afectada durante varios minutos mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar la unidad siniestrada y asegurar el área.