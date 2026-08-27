Volcadura en Ramos Arizpe tras quedarse dormida

La conductora de 27 años dijo que dormitó mientras manejaba, chocó contra un Mustang estacionado y terminó volcada, en bulevar Analco de Ramos Arizpe

Una conductora de 27 años resultó con golpes luego de que se quedara dormida al volante, chocara contra un vehículo estacionado y terminara volcada sobre el bulevar Analco, a espaldas de la Secundaria 1, informó Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Jalpa, donde paramédicos de Ramos Arizpe atendieron a Diana Rocío Rodríguez Ramos, quien conducía un Hyundai Sonata gris con placas FXX-572-E.

De acuerdo con su versión, circulaba de poniente a oriente cuando dormitó al volante y perdió el control de la unidad.

El automóvil impactó un Ford Mustang rojo, con placas EZN-657-D, que se encontraba estacionado y cuyo propietario fue identificado como Jorge René Vargas Molina y tras el choque, el Hyundai terminó volcado.

Paramédicos valoraron a la conductora y determinaron que presentaba únicamente contusiones, por lo que decidió permanecer en el lugar para resolver la situación legal derivada del accidente.

Personas que se encontraban en el sitio señalaron además que, antes de chocar y volcar, el vehículo habría atropellado a un peatón.

Sin embargo, el hombre se levantó y se retiró del lugar por sus propios medios, aparentemente sin lesiones de consideración, por lo que no fue valorado por los paramédicos.