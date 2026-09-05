Volcadura en carretera Saltillo-Monclova deja tres fallecidas

El accidente ocurrió en la carretera federal 57, cerca del entronque al ejido Plan de Guadalupe, la camioneta presuntamente sufrió el estallido de un neumático

Tres mujeres murieron y seis personas más resultaron lesionadas luego de que una camioneta de pasajeros volcara sobre la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova, cerca del entronque al ejido Plan de Guadalupe.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, informó que en la unidad viajaban nueve personas que se dirigían de Saltillo a Monclova por motivos laborales, durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, uno de los neumáticos habría estallado, lo que provocó que la conductora perdiera el control de la camioneta, saliera de la carretera y volcara en repetidas ocasiones.

Tres mujeres fallecieron en el sitio a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.

Una de las víctimas fue identificada como Gabriela Hernández Ibarra, de 32 años. Las otras dos mujeres permanecían inicialmente sin identificar y fueron descritas por las autoridades como de entre 20 y 30 años de edad.

La conductora, Cynthia Estephanie De Los Santos Sánchez, de 34 años, portaba cinturón de seguridad y presentó una contusión en la nariz. Fue trasladada al Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Saltillo para recibir atención médica.

Cinco hombres también resultaron lesionados. Cuatro presentaban heridas que no ponían en riesgo su vida y uno más sufrió lesiones de mayor consideración, por lo que fueron trasladados a distintos hospitales de Saltillo y Monclova.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe participó en la atención de los lesionados y en su traslado, junto con ambulancias de SAMU Saltillo, Cruz Roja de Monclova, Protección Civil de Castaños y cuerpos de emergencia de Monclova.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizarán los peritajes para determinar con precisión las causas de la volcadura.