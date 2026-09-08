Volcadura en carretera Monclova-Ramos Arizpe deja a una lesionada

Una ponchadura habría causado la volcadura de un Honda en Ramos Arizpe; una mujer de 35 años resultó lesionada y fue trasladada al IMSS.

Una presunta ponchadura habría ocasionado que el conductor de un automóvil Honda perdiera el control de la unidad y terminara volcando sobre la carretera Monclova-Ramos Arizpe.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 69, en el municipio de Ramos Arizpe, donde el vehículo salió de control y terminó volcado como consecuencia del percance.

En el automóvil viajaba una mujer de 35 años como acompañante, quien resultó lesionada tras la volcadura. Debido a las heridas que presentó, recibió atención por parte de paramédicos de Bomberos que acudieron al sitio.

Después de brindarle los primeros auxilios, los socorristas realizaron el traslado de la mujer a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde continuaría con la atención médica correspondiente.

Elementos de la Guardia Nacional también acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Las primeras versiones apuntan a que la ponchadura de uno de los neumáticos habría sido el factor que provocó que el conductor perdiera el control del Honda, aunque las autoridades realizaron las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias del percance.