Volcadura deja tres lesionados tras choque en Zaragoza

Aparentemente. el conductor perdió el control del vehículo para después volcar y terminar incrustado sobre el puente de la colonia el Mimbre

Autoridades informaron que tres personas resultaron lesionadas tras protagonizar un aparatoso accidente en calles de la Colonia El Mimbre, en Zaragoza.

Durante las primeras horas de este domingo, los tres jóvenes que tripulaban la camioneta resultaron lesionados cuando el conductor perdió el control para terminar impactado contra el puente del sector.

Dos de los heridos fueron trasladados hacia un Centro de Salud por medio de una ambulancia, mientras que la restante fue movilizada a bordo de una patrulla al mismo sitio.

El director de Protección Civil y Bomberos, dalberto Longoria Mares, informó que la unidad siniestrada resultó con severos daños en la parte frontal por el impacto, por lo que podría ser considerada como perdida total.

Personal del Departamento de Seguridad Pública, Agentes de Investigación Criminal, así como elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para realizar las acciones correspondientes.

Aún no se determinan las causas del accidente.