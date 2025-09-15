Info 7 Logo
Volcadura deja dos muertos y un lesionado en carretera 57

Por: Christyan Estrada

14 Septiembre 2025, 11:14

Entre las víctimas mortales se destaca la presencia de un adulto y un bebé de varios meses de edad, quienes perdieron la vida en el lugar

Un fatal accidente automovilístico se registró la noche de este sábado en el kilómetro 82 de la carretera federal 57, con dirección a Monclova, luego de que un vehículo compacto salió del camino y volcó, dejando un saldo de dos personas sin vida y una más lesionada de gravedad.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil de Ramos Arizpe, entre las víctimas se encuentra un menor de meses de nacido y un hombre adulto, quienes perdieron la vida en el lugar del percance. 

Una mujer resultó con lesiones graves y fue trasladada de emergencia a la clínica 2 del IMSS en Saltillo.

Las autoridades indicaron que los tres viajaban juntos como integrantes de una familia que se dirigía hacia Monclova.

Paramédicos, elementos de rescate y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para brindar atención y realizar las diligencias correspondientes. 

La zona permaneció asegurada mientras se efectuaban los trabajos de auxilio y levantamiento de los cuerpos.

