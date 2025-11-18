Volcadura de tráiler provoca tráfico en la Saltillo-Monterrey

El accidente generó largas filas, desvíos obligatorios a la autopista y maniobras para contener un derrame de combustible.

La volcadura de un tráiler en la carretera libre Saltillo-Monterrey provocó el cierre total del tramo a la altura de Ojo Caliente, generando un fuerte congestionamiento vehicular en la zona. El percance obligó a que todos los automovilistas que viajaban hacia Nuevo León fueran desviados de manera inmediata hacia la autopista, medida que se mantuvo durante al menos dos horas mientras se realizaban las maniobras de retiro de la unidad y la atención del derrame de combustible.

El accidente ocurrió cuando el conductor del tráiler intentó tomar el retorno conocido como “el caracol” para incorporarse a la carretera libre hacia el norte. De acuerdo con autoridades federales, la combinación entre el peso de la carga y la velocidad, provocó que el vehículo perdiera estabilidad y terminara volcado sobre su costado, obstruyendo los carriles de sur a norte.

Tras el reporte al Sistema de Emergencias 911, que se registró alrededor de las 15:00 horas, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio. Aunque el derrame de combustible generó preocupación entre los automovilistas, se confirmó que el conductor no presentaba lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo para abanderar la vía y coordinar el cierre total temporal, permitiendo el ingreso de grúas especializadas encargadas de levantar la pesada unidad. Durante estas labores, el tránsito se volvió prácticamente nulo en varios tramos, provocando filas kilométricas que se prolongaron durante la tarde.

Usuarios en redes sociales compartieron recomendaciones para evitar el congestionamiento, señalando rutas alternas como el retorno hacia la carretera a Monclova para luego incorporarse a la autopista con destino a Monterrey. Aunque reportaron que la caseta operaba solo con un carril habilitado, el tránsito avanzó y permitió continuar hacia Nuevo León con mayor fluidez que en la vía libre.

A pesar de la llegada de una grúa y del avance en las labores, los reportes ciudadanos coincidieron en que el movimiento permanecía lento por la magnitud del siniestro y las maniobras necesarias para estabilizar el área antes de reabrirla al flujo vehicular.