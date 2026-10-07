Volcadura de tráiler deja tres heridos en carretera a Zacatecas

Tras recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al sitio para auxiliar a los ocupantes del tráiler

Tres trabajadores fueron trasladados al Hospital General luego de resultar lesionados en la volcadura del tráiler en el que viajaban sobre la carretera a Zacatecas, cerca del ejido San Juan de Retiro.

El accidente se registró durante las primeras horas del día a la altura del kilómetro 279, donde la unidad procedente de Guadalajara se dirigía hacia Monterrey cuando terminó volcada a un costado de la carretera.

Bomberos de Derramadero auxilian a los ocupantes

Tras recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al sitio para auxiliar a los ocupantes del tráiler y realizar la valoración correspondiente.

Entre los lesionados fueron identificados Juan Pablo Navarrete Sevilla y Alejandro Muñoz Cuéllar, quienes viajaban en la unidad al momento del percance, junto con el conductor y otra persona más.

El tráiler transportaba alfarería y, debido a las lesiones que presentaban los trabajadores, los paramédicos determinaron que fueran trasladados en ambulancia al Hospital General para recibir atención médica.

Guardia Nacional investiga las causas de la volcadura

Hasta el momento se desconoce qué ocasionó que el conductor perdiera el control del vehículo. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para realizar las diligencias y coordinar el retiro de la unidad, así como el restablecimiento de la circulación.