Vive Piedras Negras crisis por falta de agua potable

Diferentes colonias han estado padeciendo desde hace dos semanas la intermitencia en el servicio sin que las autoridades municipales puedan responder

Una grave crisis por la falta de agua potable en diferentes sectores y a todos los niveles es por la que atraviesa el municipio de Piedras Negras debido a falta de mantenimiento y diferentes fallas y obstrucciones en pozos de abastecimiento y tuberías operadas por el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento municipal (SIMAS).

Diferentes colonias, alrededor de 30, han estado padeciendo desde hace dos semanas la intermitencia en el servicio sin que las autoridades municipales puedan responder al desabasto pues la pipas resultan insuficientes.

Legisladores y funcionarios estatales de esta región han estado tratando de contribuir con pipas pues el desabasto afecta comercios, restaurantes, hoteles y oficinas públicas y privadas.

Por su parte el alcalde de Piedras Negras Jacobo Rodriguez, aseguró que el problema lo desencadenó la creciente en el Río Bravo que originó que se colapsaran los drenajes y diferentes tuberías además de azolve en distintos pozos.

Rodriguez aseguró que se trabaja para poder restablecer el servicio cuanto antes y mientras tanto atienden el problema llevando pipas a distintos sectores de manera gratuita.