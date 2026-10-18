Vive México sobreoferta de carne por cierre de frontera

Según cifras de la Profeco, el precio del corte aumentó un 40% debido a los problemas en la movilización y sacrificio del ganado.

A más de un año de que el gobierno de los Estados Unidos decidiera el cierre de las fronteras a la exportación de ganado por la plaga del gusano barrenador, los daños continúan siendo muy serios y podrían ser peores para la economía.

Y es que, de acuerdo con datos de la Confederación Nacional Ganadera, a la fecha más de 1 millón 700 mil cabezas de ganado se han dejado de exportar, por lo que han tenido que quedarse en México, colapsando el mercado.

El cierre ha originado —advierte Homero García de la Llata, presidente del organismo— una sobreoferta de carne de más de 500 mil toneladas para este 2026, lo que además ha originado una grave afectación a los precios.

”Toda esa carne se ha quedado en el mercado nacional, especialmente en los estados de la frontera, como Coahuila, donde, pues, ahora esas cabezas se tienen que distribuir en el mercado local y tenemos que consumir toda esa carne, pero evidentemente los precios no han ayudado a que se origine una grave sobreoferta”, mencionó.

La situación se ha tornado seria, explica, pues el precio del kilo de carne llamada de anaquel no baja para que los consumidores puedan consumir toda esa carne.

Cifras del organismo nacional advierten que el precio promedio de la carne se ha disparado, al igual que el de otros productos básicos.

“El precio promedio de la carne, como el bistec, pues hay mercados que en promedio superan los 200 pesos por kilo cuando debería estar en 180, pero justo eso es lo que estamos tratando de solucionar antes de que termine el año”.

De acuerdo con datos de la Profeco. El bistec de res, uno de los productos alimentarios más consumidos en México, aumentó su precio 40% en el último año, debido a los problemas en la movilización del ganado para sacrificarlo y así frenar el contagio del gusano barrenador.

De la Llata detalló que se está pidiendo un análisis por parte de las autoridades y, en conjunto con empresarios, distribuidores y comerciantes, se puedan buscar mecanismos para bajar los precios y se fomente el consumo.