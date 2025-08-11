Visitarán funcionarios Coahuila para definir ubicación de tren

La Agencia Ferroviaria visitará Coahuila esta semana para definir la ubicación de las estaciones y paraderos que tendrá el tren en su paso por la entidad

Representantes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) visitarán Coahuila esta semana para definir la ubicación de las estaciones y paraderos que tendrá el tren de pasajeros en su paso por la entidad, confirmó María Barba Cepeda, secretaria de Vinculación y Proyectos Estratégicos del estado.

La funcionaria detalló que la comitiva federal, encabezada por Néstor Núñez, sostendrá reuniones con autoridades estatales y municipales para revisar aspectos técnicos como el derecho de vía, horarios tentativos y requerimientos operativos, así como para socializar el proyecto con las comunidades involucradas.

En el caso de Ramos Arizpe, la ARTF analiza la instalación de un paradero solicitado por el gobierno estatal, tomando en cuenta la conectividad con la zona industrial.

En Saltillo, se estudia la propuesta de ubicar la estación en Emilio Carranza y Coss, luego de que las autoridades de Saltillo consideraran que ofrecería un mejor acceso a la población.

Barba Cepeda explicó que el proyecto contempla dos modalidades de itinerario: uno largo y otro corto, siendo este último con más paradas para ampliar el acceso de los pasajeros.

No obstante, advirtió que la decisión final sobre el número y ubicación de estaciones se tomará hasta que inicie formalmente la obra, pues el plan sigue en etapa de ajustes.

Las estaciones en Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe están consideradas como puntos base, mientras continúan las gestiones para incluir más paraderos en la región.