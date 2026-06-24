Visitará la leyenda futbolista Roberto Carlos a Saltillo

El alcalde Javier Díaz González anunció que el exseleccionado de Brasil estará en la capital coahuilense como invitado especial del FoodFest.

Continúan las leyendas deportivas visitando Saltillo y ahora será el turno de Roberto Carlos, histórico futbolista brasileño que marcó una época en el balompié mundial. El alcalde Javier Díaz González anunció que el exseleccionado de Brasil estará en la capital coahuilense como invitado especial del FoodFest, donde participará en diversas actividades y convivirá con aficionados al deporte.

Durante la presentación del evento, el edil destacó la trayectoria del exjugador, considerado por especialistas y seguidores como uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos.

Roberto Carlos conquistó la Copa del Mundo con Brasil y construyó una exitosa carrera en Europa, especialmente con el Real Madrid, equipo con el que obtuvo múltiples títulos nacionales e internacionales, además de convertirse en una de sus figuras más emblemáticas.

Díaz González señaló que la visita del exfutbolista representa una oportunidad única para que los aficionados conozcan de cerca a una de las máximas figuras del fútbol internacional.

Recordado por sus potentes disparos de larga distancia, espectaculares tiros libres y su capacidad para recorrer toda la banda izquierda, Roberto Carlos forma parte de una generación de futbolistas que dejaron huella en la historia del deporte y que ahora podrán ser vistos de cerca por los seguidores saltillenses.