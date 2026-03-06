Violencia vicaria solo aplica a mujeres, confirma Poder Judicial

Mery Ayup también mencionó que en el caso del hombre que acusó a su expareja de violencia a vicaria será reclasificado a la índole familiar

El presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, dijo que el delito de violencia vicaria ya no podrá ser utilizado como un tipo penal en el que la víctima sea un hombre, y se aplicará solamente a los casos de violencia de esta naturaleza contra las mujeres.

Esto, luego de un caso en el que un juez vinculó a proceso a una mujer cuya ex pareja la acusó de violencia vicaria.

“El tema de la violencia vicaria fue analizado en una cuestión, es decir, el juez le pregunta al Pleno: ‘¿debo seguir utilizando este tipo penal en esta causa?’, y la respuesta del Pleno es ‘No. Síguelo por otros delitos, pero no por el de violencia vicaria’, que reconoce el pleno del Tribunal que es una acción afirmativa en favor de las mujeres”.

Utilizaron figura jurídica porque 'encuadraba' en descripción

Dijo que el juez de este caso utilizó la figura de violencia vicaria porque estaba disponible y encuadraba dentro de la descripción. Sin embargo, el reconocimiento de la violencia histórica de los hombres contra las mujeres. Por ello, se determinó solicitar al Congreso modificar el 272 fracción VI del Código Penal para que especifique que esta figura aplica para las mujeres.

Mery Ayup dijo que en el caso del hombre que acusó a su ex pareja por violencia vicaria, se reclasificará como delitos que están definidos como la violencia familiar, violencia física o psicológica, etcétera, sugiriendo al juez no utilizar la figura de violencia vicaria.