Violencia en Zacatecas amenaza economía regional

Indicaron que las carreteras que comunican a estas entidades son fundamentales para el traslado de personas, insumos y mercancías

Los Centros Empresariales de Saltillo, La Laguna, Durango y Zacatecas advirtieron que la escalada de violencia registrada en el estado de Zacatecas representa un riesgo para la economía regional, al afectar la movilidad, el transporte de mercancías y las condiciones de seguridad para empresas y trabajadores.

A través de un pronunciamiento conjunto, los organismos empresariales expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas de los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana y señalaron que la cercanía geográfica entre Coahuila, Durango y Zacatecas hace que la inseguridad tenga repercusiones directas en la actividad económica de la región.

Violencia genera incertidumbre para las empresas

Indicaron que las carreteras que comunican a estas entidades son fundamentales para el traslado de personas, insumos y mercancías, por lo que la violencia en municipios y tramos carreteros genera incertidumbre para la operación de empresas, el comercio y la inversión.

Los organismos recordaron que sectores como la minería, la ganadería, el transporte y el comercio mantienen una estrecha relación entre las tres entidades, por lo que consideraron indispensable fortalecer la coordinación institucional para garantizar condiciones de seguridad en la región.

Empresarios piden reforzar la seguridad regional

Asimismo, citaron datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, según los cuales la percepción de inseguridad alcanza 75.9 por ciento en la ciudad de Zacatecas y 73.1 por ciento en Fresnillo, mientras que la confianza en las policías municipales se mantiene entre las más bajas del país.

Finalmente, hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y reforzar las estrategias de seguridad, con el propósito de recuperar la confianza ciudadana y preservar las condiciones necesarias para el desarrollo económico del norte del país.