 Viola orden de restricción y golpea a su ex pareja en Monclova

Una mujer fue brutalmente atacada por su ex pareja, quien violó una orden de restricción que tenía en su contra en Monclova, Coahuila.

El hombre identificado como Daniel "N" ingresó al domicilio de su ex pareja en la colonia Primero de Mayo, al sur de Monclova, y la agredió físicamente, hiriéndola con un arma blanca en la mano derecha.

Ante la presencia de sus hijos que fueron testigos del ataque, Daniel amenazaba a su ex pareja con quitarle la vida, causando pánico en ellos.

El hombre también rompió los cristales de un vehículo Chevrolet Aveo blanco, propiedad de la mujer, que se encontraba estacionado afuera del domicilio.

Los gritos y los cristales rotos alertaron a los vecinos, quienes reportaron los hechos a las autoridades, mismos que atendieron el reporte y se movilizaron rápidamente hasta el domicilio en donde ocurrían los hechos.

Gracias a la rápida respuesta de las autoridades, el hombre fue detenido y trasladado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, acusado de lesiones, daños materiales y violación a la orden de restricción.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la mujer es agredida por su ex pareja. Anteriormente, le enterró un cuchillo en el tórax, por este motivo lo denunció y se emitió la orden de restricción en contra del hombre.

Visiblemente afectada, la víctima expresó que vive con el temor constante de que su ex pareja regrese a la vivienda y cumpla sus amenazas: "Daniel no está bien mentalmente. "No quiero esperar a que pase una tragedia mayor", añadió.

