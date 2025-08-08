Vinculan a proceso a presunto narcomenudista en Ramos Arizpe

De acuerdo con la carpeta de investigación se recibió una denuncia anónima en la que informaban sobre la venta de droga en un domicilio de la colonia Urbivilla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Coahuila de Zaragoza, obtuvo vinculación a proceso en contra de Jesús “N”, por su probable responsabilidad, por un delito de contra salud.

De acuerdo con la carpeta de investigación se recibió una denuncia anónima en la que informaban sobre la venta de droga en un domicilio de la colonia Urbivilla, del municipio de Ramos Arizpe.

Derivado de lo anterior, una vez realizados los actos de investigación y corroborada la información, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del juez de control, una orden de cateo, la cual fue ejecutada.

Como resultado operativo, los elementos uniformados aseguraron marihuana con un peso total de 99 gramos y clorhidrato de metanfetamina con un peso de 485 gramos nueve miligramos, así como numerario por la cantidad de dos mil 820 pesos y se detuvo al imputado.

El MPF solicitó audiencia inicial con detenido, en la que presentó los datos de prueba suficientes, que permitieron obtener del juez de control la vinculación a proceso en contra de Jesús “N”, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijo dos meses de investigación complementaria.