Vinculan a proceso a mujer por violencia vicaria en Saltillo

Un juez de control vinculó a proceso a Stella 'N' por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria, en un caso que sienta precedente en Coahuila.

La resolución se emitió tras una audiencia de aproximadamente seis horas, en la que la Fiscalía presentó datos de prueba que, a su consideración, acreditan el uso de los hijos de la pareja para causar daño emocional al padre, Johnny Robles.

Audiencia y resolución judicial

Durante la diligencia, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal y concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Con ello, Stella 'N' se convirtió en la primera mujer vinculada a proceso en el estado por este delito.

Al salir de la audiencia, Johnny Robles afirmó que el proceso busca proteger a los menores.

“Es luchar por nuestra infancia, por nuestros niños, para que ellos puedan crecer sanos física y emocionalmente”, declaró.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria está tipificada en el artículo 251 del Código Penal de Coahuila como una modalidad de violencia familiar.

De acuerdo con la ley, incurre en este delito quien utiliza, por acción u omisión, a hijos u otras personas en situación de dependencia como medio para causar daño a otra persona, generando afectaciones psicoemocionales o físicas.

El abogado especialista en derecho familiar, Ricardo Torres Mendoza, explicó que no se trata de una agresión directa, sino del uso de terceros, principalmente los hijos, como instrumento de castigo, mediante la negación de convivencia, manipulación emocional o ruptura del vínculo familiar.

Acusación y posibles sanciones

En el caso que se sigue en Saltillo, la denuncia sostiene que existió una negativa reiterada para permitir el contacto entre el padre y sus hijos, así como conductas orientadas a romper el vínculo paterno-filial.

La Fiscalía encuadró estos hechos dentro de la figura de violencia vicaria, incorporada al marco legal estatal en 2023.

El Código Penal de Coahuila contempla penas de seis meses a seis años de prisión por violencia familiar, además de posibles restricciones como la pérdida de patria potestad, limitaciones al régimen de visitas y derechos sucesorios, así como otras medidas de seguridad.

Postura de la defensa

La defensa de Stella 'N' rechazó la imputación y anunció que impugnará la vinculación a proceso y las medidas cautelares, entre ellas la obligación de acudir mensualmente a firmar ante un juzgado en Colima.

Argumentó que la acusada se presentó de manera voluntaria y recordó que, meses atrás, un juez había determinado no vincularla a proceso por falta de elementos.

Actualmente, Stella mantiene la guarda y custodia de sus hijos por determinación de un juez familiar, condición que, según su defensa, no puede ser modificada por un juez penal.

El proceso continúa abierto y el caso se perfila como un referente clave en la aplicación de la figura de violencia vicaria en Coahuila.