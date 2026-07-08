Vinculan a proceso a joven por violenta agresión en Nava

Un juez ordenó prisión preventiva para un joven de 19 años acusado de participar en un violento ataque contra otro hombre en Nava

El presunto responsable de atacar a un joven con un palo de golf y un arma blanca en Nava ya fue enviado al CERESO de Piedras Negras, donde permanecerá mientras enfrenta el proceso penal en su contra.

Se trata de Luis Ángel "N", de 19 años, quien fue vinculado a proceso por su probable participación en el ataque contra Rey David de la Paz, de 20 años, originario del ejido El Encino.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima fue agredida con un palo de golf y posteriormente atacada con un arma blanca, por lo que sufrió diversas lesiones que derivaron en la apertura de una carpeta de investigación.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que durante la audiencia inicial el Ministerio Público presentó los elementos de prueba necesarios para que el juez resolviera iniciar formalmente el proceso penal contra el joven.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó el ingreso de Luis Ángel "N" al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Piedras Negras, donde permanecerá mientras se desarrolla el procedimiento legal.

Además, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará reuniendo pruebas relacionadas con el caso.

Respecto al segundo implicado, Reynaldo "N", de 18 años, la Fiscalía informó que aún no se define su situación jurídica, ya que permanece en espera de que se lleve a cabo su audiencia inicial, en la que un juez determinará las medidas legales que correspondan.