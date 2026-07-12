Vinculan a proceso a hombre detenido con droga tras persecución

El imputado, identificado como Héctor "N", fue arrestado el pasado 7 de julio sobre la avenida Eloy Cavazos, en la colonia Villa Olímpica

Un hombre detenido por policías municipales de Guadalupe luego de una persecución fue vinculado a proceso por un juez de Control, al considerar que existen elementos suficientes para investigarlo por delitos contra la salud.

El imputado, identificado como Héctor "N", de 42 años, fue arrestado el pasado 7 de julio sobre la avenida Eloy Cavazos, en su cruce con San Sebastián, en la colonia Villa Olímpica, luego de intentar escapar de los oficiales tras descender de una camioneta Chrysler Grand Caravan.

De acuerdo con la investigación, al momento de su captura los policías le aseguraron una mochila con diversas dosis de marihuana, una báscula digital y dinero en efectivo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia celebrada el 10 de julio, el juez calificó como legal la detención y resolvió vincular a proceso a Héctor "N" por el delito de contra la salud, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal y fijar un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria.

Como antecedente, la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe identificó al ahora imputado como probable participante en el robo a una empresa tarimera, ocurrido en marzo de este año en la colonia Valle de la Silla, por lo que las investigaciones en torno a ese caso continúan.