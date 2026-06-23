Vinculan a proceso a Giselle 'N' trabajadora del ITS

Trascendió que esta persona es acusada de organizar un esquema de defraudación a través de préstamos fantasmas, con prestanombres y personas inexistentes.

Giselle “N”, empleada del Instituto Tecnológico de Saltillo que fue detenida hace unos días como presunta responsable de fraude millonario en agravio de decenas de personas, fue vinculada a proceso por un juez, quien le impuso la colocación de un brazalete electrónico como medida cautelar, por lo que seguirá su juicio con supervisión de la autoridad judicial.

La mujer, de 39 años de edad, fue detenida el jueves de la semana pasada por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal cerca de su domicilio, en Parques de la Cañada, al sur de la ciudad, de acuerdo con una orden de aprehensión girada por un juez bajo la causa penal 1128/2026.

Giselle se desempleña como emplead en el departamento de Servicios Escolares del ITS, y

es señalada como presunta responsable del delito de fraude en cuantía mayor, pues se estima que habría defraudado a varias personas por una cifra estimada entre 2.5 y 3 millones de pesos.

Trascendió que esta persona es acusada de organizar un esquema de defraudación a través de préstamos fantasmas, con prestanombres y personas inexistentes, lo que motivó a que varios de los afectados interpusieran denuncias ante la Fiscalía General del Estado por delitos financieros, abuso de confianzas y demás delitos que resulten.

La acusada presuntamente operaba créditos y préstamos utilizando documentación e identidades de terceros, además de implementar el famoso “esquema ponzi”, o “flor de la abundancia”, donde el organizador promete rendimientos altos en el corto plazo, pero utilizando el dinero de nuevos participantes, lo que inevitablemente colapsa el esquema.

Además, presuntamente Giselle habría convencido a muchas personas de invertir en “proyectos” de alto perfil, consiguiendo altas sumas de dinero para su financiamiento, pero en realidad dichos proyectos resultaban inexistentes.