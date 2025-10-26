Vinculan a pareja por homicidio de joven en Saltillo

De acuerdo con las investigaciones, estas dos personas son los presuntos responsables de agredir y asesinar a un joven en un presunto ajuste de cuentas

Autoridades vincularon a proceso a una pareja por su presunta responsabilidad en el homicidio de un joven registrado el pasado mes de marzo en el municipio de Saltillo.

De acuerdo con investigaciones, esto sucedió el pasado 2 de marzo del 2024, cuando la víctima identificada como Luis Gerardo, tenía una deuda derivada con la venta de drogas. Fue durante las primeras horas de ese día cuando cuatro hombres y una mujer arribaron a su domicilio para privarlo de la libertad.

Durante el trayecto, la víctima fue agredida fisicamente hasta llegar a los alrededores del cerro de Las Galeras, donde Teresa Yahaira, alias "La Flaca" le propino un golpe el cráneo utilizando un tubo de acero, lo que provocó que Luis perdiera la vida.

La Fiscalía General del Estado logró ubicar al conductor de la camioneta, quienes colaboraron como testigos debido a que el líder de la célular criminal los había amenazado de muerte si lo llegaban a delatar con las autoridades.

Con las pruebas presentadas ante agentes del Ministerio Público, la jueza encargada dictó la vinculación a proceso de los posibles responsables bajo el delito de homicidio calificado con ventaja.

Será el próximo 25 de enero del 2026 cuando se determine si el caso será llevado a juicio.