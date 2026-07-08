Vinculan a hombre por transportar diésel ilegal en Parras

Durante la inspección, los agentes localizaron un tractocamión con semirremolque que transportaba mil 830 litros de probable diésel.

Un hombre permanecerá en prisión preventiva luego de ser sorprendido con un cargamento de presunto diésel de procedencia ilícita en el municipio de Parras de la Fuente, donde fue detenido durante un operativo realizado por autoridades federales.

El imputado, identificado como José "N", fue detenido por elementos de la Guardia Nacional que acudieron, junto con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), a revisar una alerta por una baja de presión en un ducto detectada a la altura del ejido San Rafael.

Durante la inspección, los agentes localizaron un tractocamión con semirremolque que transportaba mil 830 litros de probable diésel. Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor no pudo acreditar la legal procedencia del combustible, por lo que fue detenido en el lugar.

La Fiscalía General de la República integró la carpeta de investigación y presentó el caso ante un juez de Control, quien calificó como legal la detención y determinó vincular a proceso a José "N".

Como medida cautelar, el juez ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Tanto el combustible asegurado como el tractocamión quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las diligencias para determinar el origen del hidrocarburo y deslindar responsabilidades.