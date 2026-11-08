Vigilarán 480 agentes el Buen Fin y fin de año en Coahuila

El operativo reforzará la vigilancia en áreas comerciales, aplicará dispositivos viales y supervisará conciertos y eventos deportivos.

El municipio de Torreón reforzará los operativos de seguridad y vigilancia durante el Buen Fin y las actividades programadas para el cierre de año, con la participación de más de 480 elementos de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad, además del apoyo de corporaciones estatales, informó el alcalde Miguel Riquelme.

El dispositivo contempla la presencia de más de 400 policías municipales y 80 agentes de Tránsito y Vialidad, quienes realizarán recorridos preventivos en zonas comerciales para atender el incremento de visitantes y vehículos durante el periodo de promociones. El objetivo es prevenir incidentes y mantener la movilidad en los sectores de mayor actividad.

Miguel Riquelme señaló que los recorridos de vigilancia se mantendrán también en otras áreas de la ciudad, a fin de evitar que la atención concentrada en los comercios reduzca la cobertura de seguridad en el resto del municipio. Asimismo, se prepara un operativo vial para agilizar la circulación ante el aumento del flujo vehicular.

En cuanto a los eventos masivos, las autoridades realizarán revisiones específicas de acuerdo con las necesidades de cada actividad. Entre ellos se encuentran las peregrinaciones, encuentros deportivos y conciertos. Para el próximo partido de Santos Laguna, se prevé coordinación con la directiva del equipo para establecer medidas relacionadas con las porras y los accesos y salidas del estadio, mientras que en las presentaciones artísticas se tomarán en cuenta los aforos.

Durante la reunión de seguridad también se presentó al coronel Mario Gutiérrez Martínez, nuevo titular del Mando Especial de La Laguna. Ante su incorporación, Miguel Riquelme reiteró la disposición del gobierno municipal para mantener la coordinación con las corporaciones de los distintos órdenes de gobierno en las tareas de prevención y vigilancia.