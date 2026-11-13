VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Vigilan rutas de Coahuila ante paso ilegal de migrantes

Por: Christyan Estrada

12 Noviembre 2026, 22:38

Compartir
WhatsApp

Autoridades estatales, federales y militares acordaron fortalecer los operativos de vigilancia para detectar el traslado ilegal hacia Estados Unidos.

Vigilan rutas de Coahuila ante paso ilegal de migrantes

Coahuila reforzará los filtros carreteros y operativos de vigilancia para combatir el tráfico ilegal de migrantes y evitar que las rutas de la entidad sean utilizadas para el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos.

515e6031-cf26-47cd-84c5-72172a2e9bae.jpeg

Las medidas fueron acordadas durante una reunión de seguridad encabezada por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, con representantes de instituciones federales, militares, municipales y consulares, ante la posibilidad de un incremento en el flujo migratorio por la entidad.

f6b86cdc-d715-45f7-b639-030725b0d33c.jpeg

El encuentro se realizó en las instalaciones de la 47.ª Zona Militar, en Piedras Negras, a cargo del general Paulo Francisco Benítez, como parte de los acuerdos establecidos en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad.

Acciones operativas y coordinación interinstitucional

Entre las acciones definidas se encuentra el fortalecimiento de los operativos conjuntos y la instalación de filtros de revisión en carreteras para identificar y detener a personas involucradas en el tráfico ilegal de migrantes.

bffd8999-f6fe-491d-b2c6-b98a5b0bece1.jpeg

En la reunión participaron representantes del Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, Banjercito, Aduanas y el Consulado de México en Eagle Pass, Texas.

También estuvieron presentes los alcaldes de Piedras Negras y Allende, así como representantes de los gobiernos municipales de Acuña y Nava, localidades ubicadas en la Región Norte de Coahuila.

Otro de los acuerdos contempla reforzar la coordinación entre dependencias para atender a los paisanos que ingresan a México durante esta temporada, mediante procedimientos que permitan agilizar su tránsito y garantizar condiciones de seguridad y trato digno.

Las autoridades estatales y federales mantendrán la coordinación operativa para atender los movimientos migratorios en la frontera norte y combatir las actividades de las redes dedicadas al traslado ilegal de personas.

 

Comentarios