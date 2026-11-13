Vigilan rutas de Coahuila ante paso ilegal de migrantes

Autoridades estatales, federales y militares acordaron fortalecer los operativos de vigilancia para detectar el traslado ilegal hacia Estados Unidos.

Coahuila reforzará los filtros carreteros y operativos de vigilancia para combatir el tráfico ilegal de migrantes y evitar que las rutas de la entidad sean utilizadas para el traslado irregular de personas hacia Estados Unidos.

Las medidas fueron acordadas durante una reunión de seguridad encabezada por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, con representantes de instituciones federales, militares, municipales y consulares, ante la posibilidad de un incremento en el flujo migratorio por la entidad.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la 47.ª Zona Militar, en Piedras Negras, a cargo del general Paulo Francisco Benítez, como parte de los acuerdos establecidos en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad.

Acciones operativas y coordinación interinstitucional

Entre las acciones definidas se encuentra el fortalecimiento de los operativos conjuntos y la instalación de filtros de revisión en carreteras para identificar y detener a personas involucradas en el tráfico ilegal de migrantes.

En la reunión participaron representantes del Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, Banjercito, Aduanas y el Consulado de México en Eagle Pass, Texas.

También estuvieron presentes los alcaldes de Piedras Negras y Allende, así como representantes de los gobiernos municipales de Acuña y Nava, localidades ubicadas en la Región Norte de Coahuila.

Otro de los acuerdos contempla reforzar la coordinación entre dependencias para atender a los paisanos que ingresan a México durante esta temporada, mediante procedimientos que permitan agilizar su tránsito y garantizar condiciones de seguridad y trato digno.

Las autoridades estatales y federales mantendrán la coordinación operativa para atender los movimientos migratorios en la frontera norte y combatir las actividades de las redes dedicadas al traslado ilegal de personas.