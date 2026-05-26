Videos de Jacobo Rodríguez con artistas generan polémica

Difunden grabaciones ligadas al alcalde de Piedras Negras mientras los ciudadanos reclaman fallas en servicios públicos en el municipio

En medio de los cuestionamientos que enfrenta la administración municipal de Piedras Negras por problemas en servicios públicos y conflictos políticos, este lunes comenzaron a circular videos relacionados con el alcalde Jacobo Rodríguez durante una reunión privada con artistas del regional urbano y corridos tumbados.

Aunque el edil no aparece directamente en las imágenes difundidas, versiones señalan que presuntamente habría sido él mismo quien grabó parte del material y posteriormente lo compartió en sus cuentas de redes sociales.

Las grabaciones, dadas a conocer por el medio Demos y retomadas por el exgerente suspendido de SIMAS, Lorenzo Menera, muestran la presencia de figuras como Anuel AA, Gabito Ballesteros y Natanael Cano, cantante que en distintas ocasiones ha sido señalado por la polémica en torno a temas relacionados con la narcocultura.

La difusión de los videos generó reacciones en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron la ausencia del alcalde en actividades públicas y en la conferencia matutina municipal mientras continúan diversos problemas en la ciudad.

La controversia surge además en un contexto complicado para el gobierno municipal, marcado por reclamos ciudadanos relacionados con drenajes colapsados, fallas en el suministro de agua y señalamientos sobre el funcionamiento de distintas dependencias.

Aunque previamente se había informado que el viaje del alcalde a Monterrey correspondía a reuniones con empresarios e inversionistas, las imágenes provocaron nuevas críticas sobre las prioridades de la administración y la presencia intermitente del edil en Piedras Negras.