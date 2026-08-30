Video permite detener a posible feminicida de Tamaulipas

En el automóvil viajaban los dos hijos de la víctima, quienes fueron puestos a salvo bajo protección de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia

El sistema de videovigilancia de Saltillo permitió detectar el vehículo en el que presuntamente huía un hombre señalado como responsable del feminicidio de una enfermera pediátrica ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien además viajaba con los dos hijos menores de la víctima.



Las cámaras inteligentes del Centro de Control y Comando de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificaron el automóvil Sonic rojo, con placas XSB-017-C, cuando circulaba por el bulevar Venustiano Carranza con dirección hacia el norte. Ante ello, se activó el Código Rojo y se coordinó un operativo con las corporaciones de Saltillo y Ramos Arizpe para impedir que abandonara la Región Sureste.



La alerta permitió que elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe localizaran el vehículo a la altura del Parque Industrial Santa María, donde desplegaron un cerco para impedir su escape. Al verse rodeado, el sospechoso se entregó a los agentes y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.



En el automóvil viajaban también los dos hijos de la víctima, quienes fueron asegurados y puestos a salvo bajo protección de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia. La dependencia inició los procedimientos para garantizar su seguridad y, en coordinación con autoridades de Tamaulipas, determinar una red de apoyo familiar para su resguardo.