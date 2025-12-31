Video: Extorsionan policías de Coahuila a paisano; son cesados

En las imágenes, dos oficiales intentan extorsionarlo por no llevar un permiso para conducir y presuntamente por incurrir en un delito.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila dio a conocer que suspendió de manera temporal a tres elementos de la corporación tras participar en presuntos actos de corrupción.

La decisión se tomó después de que se dio a conocer en redes sociales un par de videos en donde un paisano procedente de Estados Unidos con destino al estado de Morelos fue detenido en un filtro de seguridad ubicado en el municipio de Ramos Arizpe.

En las imágenes, dos oficiales intentan extorsionarlo por no llevar un permiso para conducir y presuntamente por incurrir en un delito.

En el primer punto de revisión, el oficial le indica la presunta infracción y, antes de dejarlo ir, le revisa la cartera y saca varios billetes entre dólares y pesos mexicanos; después se guarda al menos 200 dólares (3,591 pesos mexicanos).

En el segundo punto de revisión, vuelve a ser detenido y el oficial le indica que está incurriendo en un delito que le costará alrededor de 25 mil pesos, a lo que el conductor le dice que no tiene dicha cantidad, pero el oficial se muestra dispuesto a apoyarlo, solo que él pusiera la cantidad, ya que por una infracción por no traer licencia de conducir le ofrecen mil pesos, dejando entrever la cantidad que buscaba.

El video termina antes de conocer el desenlace y si el paisano logró también darles dinero para evitar que se llevaran su camioneta al corralón.

DADOS DE BAJA

La Secretaría de Seguridad de Coahuila detalló que el suceso ocurrió el pasado 30 de noviembre, y la dependencia actuó de manera inmediata separando a los involucrados del cargo y se abrió una investigación.